8027 человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге

Больше восьми тысяч человек проверили на коронавирус за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чуть больше восьми тысяч человек прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за последние сутки в Санкт-Петербурге. Такие данные на утро 17 августа приводит городской Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 8027 человек. Под медицинским наблюдением находится 462 пациента. Из них 159 - в обсерваторе, 94 - на самоизоляции, 209 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Операторами единой городской службы «122» обработано 142 вызова, поступивших по вопросам, связанным с коронавирусом. Еще 35 звонков по той же тематике пришло от петербуржцев на общий экстренный номер 112.

О приезде из другой страны в Россию сообщили семь человек. Восемь звонков были перенаправлены в Городскую службу скорой помощи, а один - в полицию. Остальные обращения были справочного характера.