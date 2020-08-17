Часы за 650 тысяч рулей украли из открытого дома в Ольгино, где хозяйка отдыхала с мужем

Из дома в Ольгино украли часы и деньги на 950 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дорогие наручные часы украли из частного дома в Ольгино, в котором живет семейная пара управленцев одного из крупных торговых комплексов города. В минувшие выходные, когда муж с женой отдыхали на своем участке, к ним забрался злоумышленник и забрал все ценное.

- 16 августа в 10:03 поступило сообщение, что неизвестный перелез через двухметровый бетонный забор и проник на территорию частного дома, где воспользовавшись не запертыми входными дверями, вошел в дом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но самое интересное, что 300 тысяч рублей наличными и элитные часы «Ролекс» вор украл из прикроватной тумбочке в спальне. При этом, в тот самый момент в комнате отдыхали 45-летняя хозяйка с мужем.

По факту инцидента заведено уголовное дело по статье «Кража», общий ущерб хозяева оценили в 950 тысяч рублей. Злоумышленника ищут.