Пьяного автоугонщика со стрельбой ловили в Ленобласти

Пьяного угонщика поймали в Ленобалсти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейским из Ленобласти со стрельбой задержали угонщика, который по пьяной лавочке решил покататься на чужой машине. Автомобиль он позаимствовал у работника железной дороги в деревне Куты Кингисеппского района.

- 17 августа 00:14 поступило сообщение о том, что от дома 20 в деревне Куты неизвестный гражданин совершил угон автомобиля «Дэу Нексия», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приметы машины были переданы всем патрульным нарядам и вскоре угнанная «ласточка» нашлась. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, однако водитель только нажал на газ. Началась погоня.

Останавливаться водитель не собирался, поэтому полицейским, после предупредительных выстрелов, пришлось стрелять по колесам. Первая же пуля пробила шину и «Нексия» остановилась.

За рулем оказался 22-летний безработный местный житель, который был сильно пьян.

По статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» ему грозит до пяти лет тюрьмы.