Друг детства изнасиловал петербурженку, приехавшую в гости вместе с мужем

Школьный друг мужа изнасиловал петербурженку в бане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские Приморского района, совместно с коллегами из Кировского района Ленобласти расследуют дело об изнасиловании 33-летней петербурженки. При этом насильником оказался школьный друг мужа потерпевшей, который также был на даче в гостях, где все и произошло.

- 16 августа в полицию обратилась женщина с заявлением, что около 03:00, находясь совместно со своим мужем в гостях на даче у друга детства (вместе учились в школе), хозяин уложил ее спать в бане одну, после чего изнасиловал, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, мужчина в этот момент был пьян и воспользовался тем, что она спала.

После того, как инцидент произошел, женщина с мужем срочно уехали. А наутро она пошла подавать заявление.

Позднее полицейские побеседовали с подозреваемым, который работает мастером по изготовлению декораций в одном из театров. Пока мужчина находится под обязательством явки, версия с изнасилованием проверяется.