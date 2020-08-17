Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Бывший чиновник Смольного погиб в Санкт-Петербурге

Тело 54-летнего Валентина Верещаки нашли по окнами его дома на улице Бутлерова
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
КомментироватьОставить комментарий
При падении из окна погиб бывший чиновник администрации Петербурга.

При падении из окна погиб бывший чиновник администрации Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший высокопоставленный чиновник администрации Санкт-Петербурга погиб минувшей ночью. Тело мужчины под окнами дома на улице Бутлерова, где он жил, нашли около четырех часов утра. Погибшим оказался 54-летний Валентин Верещака, работавший в Смольном во времена Георгия Полтавченко.

- Да, это он, подтверждаем, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» осведомленный источник.

Напомним, что Верещака был руководителем аппарата вице-губернатора Мокрецова, а также работал Комитете имущественных отношений и Комитете по охране и использованию памятников (КГИОП).

По предварительным данным, смерть мужчины наступила от падения с высоты. Полицию на место происшествия вызвали сотрудники расположенного рядом ресторана, заметившие неладное.

Тело погибшего отправлено в морг, точные причины и обстоятельства смерти Валентина Верещаки установят правоохранительные органы.

ЧП