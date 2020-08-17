Бывший чиновник Смольного погиб в Санкт-Петербурге

При падении из окна погиб бывший чиновник администрации Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший высокопоставленный чиновник администрации Санкт-Петербурга погиб минувшей ночью. Тело мужчины под окнами дома на улице Бутлерова, где он жил, нашли около четырех часов утра. Погибшим оказался 54-летний Валентин Верещака, работавший в Смольном во времена Георгия Полтавченко.

- Да, это он, подтверждаем, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» осведомленный источник.

Напомним, что Верещака был руководителем аппарата вице-губернатора Мокрецова, а также работал Комитете имущественных отношений и Комитете по охране и использованию памятников (КГИОП).

По предварительным данным, смерть мужчины наступила от падения с высоты. Полицию на место происшествия вызвали сотрудники расположенного рядом ресторана, заметившие неладное.

Тело погибшего отправлено в морг, точные причины и обстоятельства смерти Валентина Верещаки установят правоохранительные органы.