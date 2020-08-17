Директором «Организатора перевозок» назначен Ренат Ягудин

В Петербурге появился новый человек, ответственный за транспорт. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новый директор Государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» представлен в Санкт-Петербурге 17 августа. Владимира Шведченко на этом посту сменил Ренат Ягудин, возглавлявший аналогичную структуру в правительстве Ленинградской области.

- Ренат Александрович на протяжении 6 лет трудится в транспортной отрасли и не понаслышке знаком с деятельностью Комитета по транспорту и «Организатора перевозок». Уверен, что он быстро войдет в рабочий ритм на и разберется со всеми проблемами, - заявил представлявший коллективу нового начальника глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Отметим, что свой трудовой путь новый глава структуры, отвечающей за работы общественного транспорта в городе, начал в 2001 году с прокуратуры. В 2014-м пришел в «Организатор перевозок» на должность главного ревизора, потом перешел в петербургский Комитет по транспорту и в 2016-м возглавил «Леноблтранс».