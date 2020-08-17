Суд на 30 суток прикрыл пекарню «Буше» на Пионерской улице

Пекарню на Пионерской улицы закрыли на месяц за саннарушения. Фото: Олег ЗОЛОТО

На месяц будет закрыта одна из пекарен известной петербургской сети «Буше». Заведение на Пионерской улице получило такое наказание по итогам инспекции санитарных органов, которая выявила различные нарушения правил и норм.

- Установлено, что смежно с помещением предприятия на 3 этаже здания расположена входная зона жилых квартир. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры. Отходы собираются и временно складируются внутри предприятия, на территории контейнерная площадка отсутствует, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все это вызывало ухудшение условий проживания одного из местных жителей. Кроме того, система вентиляции не соответствовала требованиям, а канализация кафе присоединена к общедомовой и не имеет отдельного выпуска.

Представители пекарни вину признали, а суд назначил наказание в виде 30 суток приостановления работы.