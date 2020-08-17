Турникеты с большими экранами появились в петербургском метро

В метро Петербурга появились турникеты с большими экранами. Фото: "Невские новости".

Обновленные и необычные турникеты появились на одной из станций петербургского метро. Главное отличие от обычных устройств - на лицевой панели у них красуется большой экран, на котором отображаются данные с «Подорожника».

- Пока встроенные терминалы принимают только проездные, но когда работа будет полностью отлажена, то пассажиры смогут оплатить проезд и с помощью банковской карты, - пишут «Невские новости».

Напомним, что сейчас пройти в метро по банковским картам с технологией бесконтактной оплаты можно лишь по двум крайним турникетам, что создает определенные неудобства пассажирам, особенно не имеющим проездных туристам.

После того, как эксперимент на «Ленинском проспекте» будет завершен (и если будет признан успешным), новые турникеты с большими и яркими экранами появятся и на других станциях петербургской подземки.