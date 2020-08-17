Кафе, пойманное на работе в карантин, оштрафовали на 200 тысяч

Кафе с 8-й Советской наказали за работу в карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности кафе Civil, которое прославилось своей работой в карантин и тем, что его случайно «сдала» инстаблогер из Москвы, выложившая видео и фото «единственной работающей кофейни в Петербурге». Однако рука закона дотянулась до заведения только сейчас.

- 11 июня кафе по адресу: ул. 8-я Советская, дом 4, допустило нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период угрозы распространения COVID-19, а именно: предприятие оказывало услуги общественного питания, в зале за столами находились посетители, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме этого, в кафе, которое могло работать только навынос, у работников не проверялась температура, отсутствовали средства дезинфекции. Кроме этого отсутствовал гардероб для персонала, а на кухне нашлись множественные нарушения.

Все вместе «потянуло» на 200 тысяч рублей штрафа. Стоила игра свеч или нет - знают лишь владельцы кофейни.