Судьбу нерпы Шлиссика решит Росприроднадзор

Решать судьбу Шлиссика будет Росприроднадзор. Фото: vk.com/sealrescue

История Крошика повторилась. Нерпенок, пару лет назад спасенный и выхоженный в Центре помощи тюленям, отказался уходить от людей. Теперь точно также поступил и Шлиссик. Две недели он поплавал в Ладоге, а потом решил вернуться домой. Теперь решать судьбу нерпенка будет Росприроднадзор.

- Официально Шлиссик является государственной собственностью, и, чтобы держать его в Центре, нужно получить специальное разрешение, - рассказала газете «Петербургский дневник» одна из руководительниц Фонда балтийской нерпы Елена Андриевская.

Напомним, что Шлиссика дважды выпускали в Ладогу, однако первый раз он вообще никуда не уплыл. Со второй попытки показалось, что успех есть и малыш будет пополнять популяцию нерпы, жить и размножаться, но 14 августа истощенного питомца заметили у Шлиссельбурга. Почти там, где нашли в первый раз, зимой.

Сейчас нерпенок снова живет в центре, где его ждал друг Крошик.