ГУП «ТЭК» включили в программу приватизации Санкт-Петербурга на 2021 год

Смольный одобрил программу приватизации на 2021 год. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Санкт-Петербурга одобрили программу приватизации госимущества на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Самое известно предприятие в списке – теплоснабжающая организация ГУП «ТЭК».

- Помимо него приватизация предстоит бане №72, банно-прачечному комбинату Кронштадтского района, банному предприятию «Скат» и акциям АО «Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 4», - рассказали в пресс-службе Смольного.

Приватизация позволит снизить участие города в хозяйственных обществах, которые действуют на конкурентных рынках. Да и продажа акций принесет в бюджет Северной столицы больше 380 миллионов рублей.

Добавим, что из программы приватизации убрали АО «Авенариум+», чтобы не допустить частную застройку в Сестрорецке и разработать новый проект развития территории.