Теплоход «Мустай Карим» за 3 млрд рублей заметили в Невской губе

Дорогой круизный теплоход заметили в Невской губе в Санкт-Петербурге. Фото: компания "Водоход"

Известный российский теплоход «Мустай Карим» заметили в Санкт-Петербурге. В понедельник он пришвартовался в Невской губе. Это значит, что техническую неисправность судна устранили, и ремонт прошел успешно. 22 августа теплоход должен взять на борт первых пассажиров в Москве.

Напомним, судно совсем новенькое. Его первый спуск на воду состоялся в сентябре 2019 года. Тогда запуск теплоход называли уникальным событием для всей судостроительной и круизной отрасли России.

- Теплоход класса «Водоход.Люкс» соответствует уровню пятизвездочного отеля и спроектирован по типу «плавучей гостиницы». Лайнер состоит из четырех палуб. Он оснащен высокотехнологичным навигационным оборудованием и способен развивать скорость до 22,5 км/ч. Длина судна – 141 м, ширина – 16,82 м, осадка – 3 м. Количество посадочных мест – 329, - гласит описание судна на сайте компании «Водоход».