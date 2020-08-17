Спасатели вытащили 1,5-метрового питона, ползавшего по вентиляции дома в Санкт-Петербурге

Спасатели вытащили 1,5-метрового питона с чердака частного дома в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/koshkispas

Сотрудники «Кошкиспаса» выехали на крайне необычный вызов – у петербурженки сбежал в вентиляцию домашний питон. Дело было в частном доме в Авиагородке. По словам хозяйки, питомец пережил операцию после того, как уронил себе на голову чемодан и лишился пары зубов, порвав щеку. После визита к медикам питон отдыхал в мешке, но в какой-то момент решился податься в самостоятельное путешествие по дому.

Змея не смогла долго ползать по вентиляции и решила отдохнуть на чердаке. Фото: vk.com/koshkispas

- Поиски питона в вентиляции с помощью камеры показали, что на уровнях квартир его нет, а значит нужно забираться на чердак. Беглец лежал вдалеке между стропилами. Наш спасатель Саша не хуже змеи просочился под крышу и поймал питона в мешок, - рассказывают волонтеры «Кошкиспаса» в своей группе во «Вконтакте».

На поимку понадобилось около 10 минут, но обессиленный из-за травмы питон в итоге сдался. Теперь он вновь с любящей хозяйкой и, вроде бы, совсем не возмущается.