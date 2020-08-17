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Общество

В Смольном рассказали, что останется от дома Басевича после реконструкции

Согласно новой концепции, у здания планируют сохранить 1-5 этажи лицевого флигеля, мансарды и конфигурацию дворовых корпусов
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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Стало известно, что исторического останется от дома Басевича после реконструкции.

Стало известно, что исторического останется от дома Басевича после реконструкции.

Смольный одобрил новую концепцию реконструкции дом Басевича. Градозащитники же настаивают, что это практически полный снос здания-памятника и грозят судом. Однако в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга заверили, что дом находится в аварийном состоянии после расселения и его невозможно спасти целиком.

- Здание опасно для тех, кто попробует предпринять попытку его спасению, его восстановлению, консервации и так далее, - цитируют члена рабочей группы по реконструкции дома Басевича, инженера-реставратора высшей категории Алексея Шашкина, в пресс-службе КГИОП.

Согласно доработанной концепции, историческое здание сохранит 1-5 этажи лицевого флигеля. Приведут в порядок и аварийные мансарды с 6 этажом. Конфигурацию дворовых корпусов тоже хотят восстановить, чтобы сохранить исторический облик всего комплекса.