Автобус отправил в жесткий нокдаун велосипедиста на улице Шаврова

Велосипедист попал под автобус на улице Шаврова в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Пассажирский автобус сбил 22-летнего велосипедиста на улице Шаврова в Приморском районе Санкт-Петербурга. Жесткое ДТП произошло около 17:15 возле дома №22. Известно, что велосипедист двигался по тротуару, но в какой-то момент решил съехать на проезжую часть и попал под колеса МАЗа. К счастью, парень остался жив, к нему тут же сбежались прохожие для оказания помощи.

Судя по треснутому лобовому стеклу, удар был сильный. Фото: vk.com/spb_today

- В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы, его госпитализировали в больницу. 51-летний водитель автобуса и пассажиры не пострадали. По факту аварии ведется проверка, - передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Чуть позже на Богатырском проспекте «Мерседес» при повороте налево снес велосипедиста, переезжавшего дорогу по «зебре». 33-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести и отправился в больницу.