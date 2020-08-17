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Общество

Петербуржец отсудил 50 тысяч у Роспотребнадзора за то, что получил дверью по лбу в ведомстве

Мужчина от удара упал на кафельный пол и временно терял сознание
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
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Роспотребнадзор выплатит 50 тысяч рублей за удар дверью по своему неудачливому сотруднику.

Роспотребнадзор выплатит 50 тысяч рублей за удар дверью по своему неудачливому сотруднику.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу обязали заплатить 50 тысяч рублей своему бывшему сотруднику, который получил травму на работе. В июне 2019 года мужчина шел быстрым шагом по кабинету на втором этаже ведомства, как вдруг получил удар в лоб от внезапно открывавшейся двери одного из кабинета. Пострадавшего отбросило на кафельный пол, и он ударился левой стороной затылка. Как итог - временная потеря сознания, боль и тошнота.

Сотрудник Роспотребнадзора пошел в травмпункт. Там ему дали больничный, и спустя 2 недели он вновь вышел на работу. Однако там его уже не ждали, вручив «подарок» в виде увольнения без основания. Оскорбленный мужчина решил судиться и выиграл.

- Бытовую травму переквалифицировали на производственную. Истец просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Однако суд постановил взыскать с Роспотребнадзора 50 тысяч, - рассказали конец истории в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.