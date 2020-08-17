Беглов попросил петербуржцев не забывать носить маски

Александр Беглов напомнил петербуржцам о важности масочного режима в общественных местах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов в ходе своего традиционного обращения к петербуржцам на «Радио России» призвал горожан не забывать носить маски в общественных местах, как этого требует соответствующее постановление Смольного.

- Город постепенно возвращается к обычной жизни, но пандемия продолжается. Прошу вас не забывать, что коронавирус не отступил. Не забывайте носить маски в общественных местах. Берегите себя, - сообщил Беглов.

Также градоначальник отметил, что за время пандемии предприятия Санкт-Петербурга зарекомендовали себя с положительной стороны, оперативно наладив выпуск масок и санитайзеров. Хороши и городские аппараты ИВЛ, на которые уже положили глаз власти Московской, Белгородской и Новгородкой областей.

Напомним, что за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили еще 159 случаев коронавируса. Теперь общее число зараженных горожан достигло 34 168 человек.