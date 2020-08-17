32 выстрела полиции остановили пьяного водителя BMW на ЗСД

Инспекторы ДПС поймали беспредельщика на BMW, который гонял их почти час по Санкт-Петербургу. Фото: vk.com/dorinspb

Инспекторы ДПС пустились в ночную погоню со стрельбой за пьяным водителем BMW в Санкт-Петербурге. Все началось около 3:30, когда полиция заметила неадекватные действия беспредельщика на перекрестке Московского проспекта и Благодатной улицы. Около 50 минут он гонял инспекторов по городу, а затем заехал на ЗСД, где попытался сбить стража порядка, но врезался в патрульное авто.

Прав у водителя не было. Фото: vk.com/dorinspb

- В багажники находились госзнаки на магнитах, принадлежащие другому транспорту. При себе документов водитель не имел. Был с признаками алкогольного опьянения. Ранее его уже судили за применение насилие по отношению к представителю власти. Всего полицейские выстрелили 32 раза, 29 пуль попали точно в автомобиль, - передает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».

Беспредельщик хотел сбить инспектора, но задел только дверь патрульного авто. Фото: vk.com/dorinspb

Гонщик получил 13 административных протоколов за всевозможные нарушения ПДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.