Героиня эротической фотосессии напротив Исаакия, возмутившая петербуржцев, показала новые снимки

Героиня нашумевшей фотосессии у Исаакиевского собора впервые прокомментировала свою популярность. Фото: instagram.com/serezvin

Героиня эротической фотосессии напротив Исаакиевского собора впервые прокомментировала свою внезапную популярность и заодно поделилась пикантным снимком с места. Девушку зовут Дарина, и она действительно модель, а не порноактриса, как посчитали некоторые петербуржцы, возмутившиеся «срамотой» у исторической реликвии города. По словам роковой красотки, к ней уже поступают предложения об интервью на телевидении. В историях своего Instagram она признается, что ее «пятая точка проснулась знаменитой».

Дарине всего 20 лет. Фото: instagram.com/one_darina

- Поступило предложение рассказать о нашумевшей фотосессии на телевидении. Примем предложение? Эх, умом наш народ не понять, возмущаются, но пиарят! Продолжайте! – обратилась Дарина к своим подписчиками и всем неравнодушным через Instagram.

Девушка следила за шумихой в соцсетях и СМИ. Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники модели, конечно, без ума от очередной фотосессии. А вот мнения очевидцев об увиденном разделились. Напомним, первыми модель в откровенном нижнем белье заметили многочисленные посетители ресторана с видом на Исаакий.