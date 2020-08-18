Отличная погода ждет петербуржцев 18 августа: в городе будет до +22 и без дождей

В Петербурге пока солнечно и тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящая летняя погода порадует жителей и гостей Санкт-Петербурга 18 августа. Уже с утра в городе солнечно, а днем будет и тепло. Синоптики дают хороший прогноз на всю рабочую неделю, а также советуют наслаждаться солнцем и теплом пока не поздно. Как рассказал «Комсомолке» метеоролог Михаил Леус, на выходных сильно похолодает и начнутся дожди, которые не закончатся до сентября. Но пока можно наслаждаться прекрасными деньками.

- 18 августа в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха утром +12...+14, днем +20...+22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 8:00 в городе ясно, но пока не слишком тепло. Термометры показывают +13 градусов, поэтому накинуть легкую куртку на плечи будет не лишним. В Петербурге абсолютный штиль, давление составляет 760,3 мм ртутного столба, а влажность достигает 86 процентов.