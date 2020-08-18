Мигрант, разыскиваемый за изнасилование, пытался сбежать через границу в Финляндию

Мигрант хотел сбежать в Финляндию, чтобы избежать тюрьмы за изнасилование. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержали гражданина одной из стран бывшего СССР, который пытался прорваться в Финляндию. Причиной для бегства 36-летний мужчина назвал не поиски лучшей жизни, а попытку скрыться от следствия.

- Бежал в Финляндию, потому, что нахожусь в Розыске. Изнасилование «вешают», - пояснил сам задержанный.

В пресс-службе погрануправления уточняют, что мигрант находится в розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей «Насильственные действия сексуального характера», по пункту, в котором говорится о действиях в отношении несовершеннолетних, либо тех, которые привели к вреду здоровья потерпевшего.

За это мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет. Подозреваемого уже передали в руки полиции.

Кроме того, в отношении нарушителя завели дело за попытку нарушения границы, что также наказывается лишением свободы - до двух лет.