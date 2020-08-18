Два пьяных уроженца Дагестана с ножом бросились на петербуржца, сделавшего им замечание

Два уроженца Дагестана напали на 18-летнего петербуржца из-за замечания. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские задержали двух молодых уроженцев Дагестана, которые напали на 18-летнего жителя Северной столицы. Причиной стало замечание, сделанное приезжим, которые развязанно себя вели и приставали к прохожим.

- В ночь на 17 августа около 03.30 на Дворцовой набережной, 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставали к прохожим, выражались нецензурной бранью. Проходивший мимо 18-летний петербуржец Александр сделал молодым людям замечание, а в ответ получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Очевидцы происшествия вызвали скорую и полицию. Прибывшие на место стражи порядка задержали обоих нападавших и отвезли из в отделение. Сейчас молодые уроженцы Кавказа задержаны. Пока на них составили протоколы за мелкое хулиганство, а по факту сообщения из больницы о травмах и ранении жителя Петербурга, будет возбуждено уголовное дело.