Иностранец пытался попасть в Россию, переплыв Вуоксу на лодке

Европеец пытался прорваться в Россию по Вуоксе. Фото: Погрануправление ФСБ РФ по СПб и ЛО

Сразу двух нарушителей границы 14 августа поймали в Выборгском районе Ленобласти сотрудники ФСБ. Первый пытался прорваться из России в Финляндию, чтобы избежать ответственности за изнасилование. А второй, наоборот, хотел попасть из Суоми на российскую территорию. Причем по реке.

- При попытке пересечения реки Вуокса сотрудниками Пограничного управления задержан неизвестный, двигающийся со стороны Финляндской Республики в направлении России. В ходе проверки выяснилось, что иностранец является выходцем одной из стран Юго-Восточной Европы, - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что нарушителю 37 лет и до момента поимки в России, он в течение месяца находился на территории Финляндии. По предварительной информации, мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Эта информация сейчас проверяется спецслужбами России и Финляндии.

За незаконное пересечение границы нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.