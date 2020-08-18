Paris Nail отсудил у петербурженки 500 тысяч рублей из-за уроков по маникюру

Продажа чужих уроков по маникюру привела жительницу Петербурга в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше полумиллиона рублей должна будет заплатить жительница Санкт-Петербурга, которая незаконно распространяла видеоуроки по маникюру через мессенджер. Дама продавала то, на что не имела прав.

- Компания Paris Nail является обладателем исключительного права на использование следующих аудиовизуальных произведений: «Ремонт ногтей и экспресс укрепление», «Опил форм», «Все секреты покрытия», «Многообразие френча», «Онлайн марафон Nail Дизайнер», «Скорость», «Аппаратный маникюр», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Эти видеоуроки компания продает на своем интернет-сайте. Однако хитрая петербурженка решила нажиться на чужом интеллектуальном товаре и проста стала перепродавать те же уроки через WhatsApp.

Когда это всплыло, Paris Nail пошла в суд, потребовав 500 тысяч рублей компенсации. Судья иск полностью удовлетворил и добавил ответчице еще 30 тысяч на покрытие судебных расходов.