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Две огромные пробки на 14 километров собрались на КАД 18 августа

Сильнее всего приходится стоять на внутренней стороне от Народной улицы до Софийской
Петр КиберПетр КиберПетрКибер
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Две серьезные пробки собрались на КАД утром 18 августа. Фото: Яндекс.Пробки

Две серьезные пробки собрались на КАД утром 18 августа. Фото: Яндекс.Пробки

Сразу две большие, скорее даже огромные пробки, собрались на КАД утром 18 августа. Общая протяженность заторов превысила 14 километров. И это при том, что общая «пробочная» ситуация на дорогах города не превышает четырех баллов.

Самая серьезная пробка собралась на внутренней стороне КАД от развязки с Народной улицей до Софийской улицы и даже чуть дальше. По оценке сервиса Яндекс. Карты, протяженность затора составляет около десяти километров.

Причиной того, что участок окрасился в красный цвет, стали дорожные работы от съезда с вантового моста и до развязки с Софийской улицей , а также два ДТП на самом мосту.

Стоит, к слову, и вся Народная улица в сторону Ивановской.

Еще один проблемный участок нашелся на внешней стороне КАД в районе Кудрово. Машины еле едут на отрезке длиной 4,5 километра от развязки с Народной улицей до съезда на Янино.

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