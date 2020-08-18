26 рейсов отменены из Пулково 18 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сразу 26 рейсов на вылет отменены во вторник, 18 августа, из петербургского аэропорта Пулково. При чем среди полетов, которые уже точно не состоятся, есть не только закрытые заграничные направления, но и вполне популярные курорты.

- Отменены два ночных и два дневных рейса в Сочи и Симферополь, - сообщает онлайн-табло вылетов Пулково.

Следом за ними идут сразу четыре отмененных перелета в турецкую Анталью, куда регулярные рейсы разрешены с 10 августа. А всего на популярный курорт 18 числа не вылетят сразу шесть самолетов. В чем причина, в авиакомпаниях не уточняют.

Также не состоятся рейсы в турецкий же Бодрум, черногорский Тиват, и тунисский Монастир. Из-за запрета не улетят самолеты в Париж, Ригу, Шанзай и другие страны.

По решению белорусской стороны вновь, до 31 августа, продлена отмена рейсов Петербург-Минск.

Из российских направлений, кроме Симферополя и Сочи, не состоятся два полета в Москву. Отменены и некоторые рейсы в ближнее зарубежье.