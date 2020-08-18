Еще 19 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Еще 19 летальных случаев от коронавируса подтверждены в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 19 жителей Санкт-Петербурга стали жертвами коронавируса. Такие данные на утро 18 августа приводит федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- За минувшие сутки в городе подтверждены еще 19 летальных случаев. Общее число умерших от коронавируса с начала пандемии достигло 2276 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус РФ».

Напомним, что эти данные не означают числа умерших за день. В него входят сведения о случившихся ранее смертях, но с только сейчас подтвержденной причиной: «коронавирус».

Кроме этого в Петербурге зафиксированы 157 новых случаев заражения. Общее число заболевших составляет уже 34 325 человек. Большая часть из них - 24 707 - выздоровели (+83 выписанных пациента). При этом с каждым днем число людей, находящихся в активной фазе заболевания растет примерно на 80 человек.

Сейчас под наблюдением врачей остаются 7342 пациента.