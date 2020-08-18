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Эрмитаж станет бесплатным для школьников, студентов и многодетных семей 20 августа

Доступными для свободного посещения статут маршруты без экскурсионного обслуживания
Алина ЧемерисАлина ЧемерисАлинаЧемерис
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Право на льготный билет нужно подтвердить локументами

Право на льготный билет нужно подтвердить локументами

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прикоснуться к шедеврам мировой культуры в Эрмитаже можно будет бесплатно уже в этот четверг. Такую льготу музей предоставляет школьникам, студентам, многодетным семьям, а также Героям России, Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы.

- Обращаем внимание, что бесплатные входные билеты в этот день доступны только на маршруты по Главному комплексу и Главному штабу, а также в Музей Императорского фарфорового завода без экскурсионного обслуживания, - отмечается в официальной группе Эрмитажа ВКонтакте.

Забронировать бесплатный билет можно на сайте музея. Кроме того, отправляясь в Эрмитаж на специальных условиях, следует помнить, что каждого посетителя, имеющего право на льготный билет, могут сопровождать только два человека, которые имеют возможность купить себе билеты в кассе за полную цену. За тем, чтобы не было «зайцев», Эрмитаж пристально следит.

- При формировании заказа на сайте, необходимо указать реквизиты документа, дающего право на льготу, - отмечается в группе музея. - Полученный заказ-бронь посетитель до начала своего сеанса обменивает на входной билет в кассе музея при предъявлении документов, указанных при бронировании билетов на сайте.

Культура