Две летучие мыши прилетели в квартиру жительницы Купчино и повисли на потолке

Две летучие мыши прилетели в квартиру жительницы Купчино. Фото: vk.com/kupchino_city

Очередные экзотические животные посетили петербуржцев в их квартирах. На этот раз домой к жительнице Купчино прилетели две летучие мыши. «Грызуны» наведались в гости ближе к ночи и повисли на пенопластовом потолке рядом с люстрой. Справиться с мышками хозяйке помогла кошка.

- Сегодня на Малой Карпатской на огонек залетела пара летучих мышей. Были пойманы котенком и хозяйкой, после чего выдворены за пределы квартиры, - написала в паблике ВКонтакте «Купчино» жительница Петербурга Лидия.

В комментариях пользователи соцсетей разделились во мнениях. Одни назвали мышей «хорошенькими», а другие порадовались, что у них на окнах стоят москитные сетки и дома, для подстраховки, живет кошка.

А некоторые даже предложили...съесть незваных гостей, чтобы приобрести иммунитет к коронавирусу. Дело в том, что, по одной из версий, первым заболевшим оказался житель Китая, употребивший жареных летучих мышей в еду. Вероятно, петербуржцы решили выбить клин клином.

Напомним, что накануне в другом петербургском доме ловили 1,5-метрового питона.