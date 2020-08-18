Граффити у котельной «Камчатка», посвященное Цою, начали закрашивать коммунальщики

Граффити, посвященное Виктору Цою, закрасили коммунальщики. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Граффити, которое появилось у знаменитой котельной «Камчатка» в память о Викторе Цое, уже начали закрашивать коммунальщики. Рисунок, повторяющий обложку со знаменитого альбома группы «Кино» «Звезда по имени Солнце», создали к 30-й годовщине смерти музыканта, которая была 15 августа. Продержался он недолго.

- Доблестные работники ЖКХ опять закрашивают граффити. Теперь посвященное Цою у «Камчатки», - пишут жители Петроградского района в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К моменту публикации фото утром 18 августа, часть рисунка коммунальщики уже «закатали» коричневой краской.

В администрации Петроградского района газете «Петербургский дневник» сообщили, что на месте работают сотрудники «Жилкомсервиса №2», а также объяснили причину уничтожения граффити.

- Поступила жалоба от местного жителя на портал «Наш Санкт-Петербург». К сожалению, проигнорировать мы ее не можем, - заявили в пресс-службе района.

Напомним, что в котельной «Камчатка» на улице Блохина Цой работал кочегаром.