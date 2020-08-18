Детский лагерь, где персонал заболел коронавирусом, оштрафовали на 100 тысяч рублей

Руководство детского лагеря наказали за вспышку коронавируса. Фото: "КП" Архив

Зеленогорский районный суд вынес наказание руководству Государственного бюджетного учебного образования «Балтийский берег», в чьем ведении находится детский оздоровительный лагерь «Солнечный». Причиной стало заболевание коронавирусом трех человек из числа персонала лагеря.

- Установлено, что в период с 29 июня по 14 июля среди сотрудников ДООЛ «Солнечный» зарегистрировано три случая новой коронавирусной инфекции. В эпидемический процесс также вовлечены сотрудники детского лагеря «Заря», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

После этого в лагерь приехала инспекция и оказалось, что на территории подразделений «Балтийского берега» живут семьи сотрудников и охранники, обследование которых на COVID-19 вообще не проводилось.

Кроме того, персонал «Солнечного» и «Зари» не был закреплен за лагерем и менялся местами, были нарушены сроки вакцинации, дезинфекции и так далее.

Итогом нарушений стал штраф в 100 тысяч рублей.