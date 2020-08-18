22-летнюю девушку «замотало» меж двух идущих поездов в Ленобласти

Девушка сломала руку о поезд в Ленобалсти. Фото: Рамиль Галиев

Серьезное происшествие случилось на перегоне «Кавголово-Осельки» Октябрьской железной дороги. Здесь между двух поездов «замотало» девушку, которая решила пройти до станции по путям и попала в беду.

- Установлено, что пострадавшая, после отдыха на озере, решила самостоятельно добраться до железнодорожной станции вдоль путей, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Управления на транспорте МВД России.

Известно, что после отдыха на природе, девушка была в некотором подпитии. До станции она не дошла около километра, когда оказалась в межпутье среди двух проходящих встречных поездов.

Несмотря на попытки удержаться на ногах, пешехода потоком ветра кинуло на электричку. По счастью, девушка осталась жива. С открытым переломом руки ее госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники транспортной полиции.