Байкер погиб в ДТП на Выборгском шоссе

Мотоциклист погиб на Выборгском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло утром 18 августа ан Выборгском шоссе под Петербургом. Здесь, на 36-м километре автодолроги «Парголово-Огоньки», входящей в состав шоссе, столкнулись «Рено Логан» и мотоцикл «БМВ».

- По предварительной информации, около 10:23 «Рено», под управлением водителя, мужчины 1960 года рождения, при развороте с обочины совершил столкновение с мотоциклом «БМВ», - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения байкер - мужчина на вид 35-40 лет погиб на месте. Сейчас его личность выясняют сотрудники полиции, а инспектора Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагического происшествия.

Из-за ДТП движение по Выборгскому шоссе было частично ограничено, однако сейчас все последствия аварии уже ликвидированы.