Еще 12 точек для раздельного сбора стекла появятся в Санкт-Петербурге

Фото: предоставлено общественной инициативой "Центральный район за комфортную среду обитания"

Неравнодушные горожане из общественной инициативы «Центральный район за комфортную среду обитания» продолжают прививать петербуржцам культуру раздельного сбора мусора. До конца августа они планируют установить в Центральном районе 12 точек для сбора стекла. Ранее такой проект был реализован в Смольнинском муниципальном округе.

- Они очень быстро наполняются, поэтому решили еще поставить столько же. Планируем это сделать до конца месяца, - пояснил координатор общественного движения Ярослав Костров. – Правда, это непростой процесс. Особенно в согласованиях. А сейчас еще и отрасль в кризисе, поэтому ищем спонсоров на закупку новых баков.

Точки, где установлены баки для раздельно сбора стекла.

Пока точки для сбора стекла можно найти только по этим адресам: Таврическая, 2, Старорусская, 2, Воскресенская, 6-8, Дегтярный, 2, Кирилловская, 20, Солдатский, 5 (вход с Радищева), Кавалергардская, 5, Херсонская, 15-17, Александра Невского, 3-5, 3-я Советская, 11, Новгородская, 25-27, Заячий, 6.