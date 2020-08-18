На двух приезжих из Дагестана, ранивших петербуржца за замечание, завели уголовное дело

Приезжие хулиганы могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Центрального района Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении двух молодых уроженцев Дагестана, которые в ночь на 17 августа с кулаками и ножом набросились на 18-летнего парня. Причиной стало замечание молодого петербуржца, которое он сделал пьяным хулиганам.

- 20-летний Ислам и 21-летний Арсен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставали к людям и нецензурно ругались. Проходивший мимо петербуржец сделал молодым людям замечание, а в ответ получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на вызов медики госпитализировали молодого человека, а полицейские задержали обоих драчунов. Первоначально на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство, а после проведения процессуальных действий возбудили и уголовное производство.

По статье «Хулиганство» обоим приезжим грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.