Из-за игры «Зенита» с ЦСКА ограничат движение у «Газпром Арены»

В день игры с ЦСКА движение у "Газпром Арены" будет изменено. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Завтра, 19 августа, на «Газпром Арене» состоится первый домашний матч «Зенита» в новом сезоне чемпионата России по футболу. Сине-голубые сыграют с московским ЦСКА, а по случаю встречи вокруг стадиона будет изменено движение транспорта.

- С 00.00 до 24.00 прекращается движение по Савиной улице, по набережной Гребного канала, Крестовскому проспекту, Южной дороге, Северной дороге, Теннисной, Велосипедной аллее, - сообщает пресс-служба Смольная.

С 17.00 до 23.00 частично перекроют проезд по улице Рюхина , а с 20.00 до 23.00 - по Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

Кроме этого вечером 19 августа частично изменят схему движения на Крестовском проспекте.

В этом же районе запретят парковаться, а автобусы №№ 134А, 134Б, К-131, К-232 и К-690 немного изменят маршрут.

Для проезда к стадиону болельшикам советуют пользоваться станцией метро «Крестовский остров».

Матч начнется в 20.00.