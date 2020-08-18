46 петербуржцев обжаловали штрафы за отсутствие масок во время коронавируса

46 петербуржцев обжаловали свои штрафы за нарушения по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В суды Санкт-Петербурга поступило 46 жалоб на штрафы, полученные за те или иные нарушения по коронавирусу. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности уже который месяц пандемии признает виновным некоторых горожан, которые пренебрегли надеть маску в общественном месте или зашли на территорию закрытого парка, когда это было запрещено. Однако лишь малая часть готова подавать жалобу и оспаривать решение.

К примеру, одного из петербуржцев поймали на посещении закрытого Александровского парка. Штраф в 4 тысячи рублей его не устроил, поэтому он пошел в суд. И выиграл!

- Мужчина пояснил, что рассмотрение его дела в Комитете прошло без его участия, хотя он был против этого. Суд постановил отменить постановление и прекратить производство из-за того, что истек двухмесячный срок давности привлечения к административной ответственности, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.