Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

46 петербуржцев обжаловали штрафы за отсутствие масок во время коронавируса

Также некоторых жалобы касались штрафов за посещение закрытых парков
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
КомментироватьОставить комментарий
46 петербуржцев обжаловали свои штрафы за нарушения по коронавирусу.

46 петербуржцев обжаловали свои штрафы за нарушения по коронавирусу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В суды Санкт-Петербурга поступило 46 жалоб на штрафы, полученные за те или иные нарушения по коронавирусу. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности уже который месяц пандемии признает виновным некоторых горожан, которые пренебрегли надеть маску в общественном месте или зашли на территорию закрытого парка, когда это было запрещено. Однако лишь малая часть готова подавать жалобу и оспаривать решение.

К примеру, одного из петербуржцев поймали на посещении закрытого Александровского парка. Штраф в 4 тысячи рублей его не устроил, поэтому он пошел в суд. И выиграл!

- Мужчина пояснил, что рассмотрение его дела в Комитете прошло без его участия, хотя он был против этого. Суд постановил отменить постановление и прекратить производство из-за того, что истек двухмесячный срок давности привлечения к административной ответственности, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий