Власти планируют снизить транспортную нагрузку в Санкт-Петербурге

Смольный разрабатывает расширенный список перехватывающих парковок в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном обсудили планы по утверждению нового списка перехватывающих автостоянок, которые помогут снизить транспортную нагрузку в Санкт-Петербурге. Особенно за это ратуют в комитете по природопользованию, ссылаясь на то, что в Северной столице улучшится экологическая обстановка.

- В прошедшем году количество выбросов загрязняющих веществ от машин, по сравнению с 2018 годом, увеличилось, но незначительно. Рост числа перехватывающих автостоянок позволит уменьшить количество выбросов выхлопных газов, - сообщают в пресс-службе Смольного, ссылаясь на слова комитета по природопользованию.

Власти распорядились подготовить предложения о переводе городского транспорта на альтернативный вид топлива – природный газ, который куда экологичней. Напомним, ранее Смольный и «Газпром» договорились об ускоренном развитии газомоторного рынка вплоть до 2024 года.