Дачный сезон в Санкт-Петербурге может продлиться до конца года

Смольный не исключил продление дачного сезона в Санкт-Петербурге до наступления жестких холодов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях рассказал, что дачный сезон в 2020 году может растянуться из-за коронавирусной обстановки в городе. По словам чиновника, садоводы будут возвращаться в город примерно в конце декабря, когда наступят ощутимые холода. Как помочь дачникам в такой ситуации, обсуждали на заседании правительства.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что в первую очередь надо позаботиться о здоровье любителей огородов.

- Если дачный сезон продлится до холодов, то надо учитывать, как мы будем предоставлять садоводам медицинскую помощь в этот период. Необходимо продлить сроки работы амбулаторий и обеспечить бесперебойную работу объектов инженерной инфраструктуры, - заметил градоначальник.

Напомним, в 18 садоводствах Ленобласти амбулатории открылись досрочно, поскольку дачники спешили уехать из города на самоизоляцию.