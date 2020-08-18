Ремонт на Октябрьской набережной перекроет движение транспорта

С 19 августа стартует масштабный ремонт Октябрьской набережной. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном поспешили напомнить о старте ремонта Октябрьской набережной от Соединительной ж/д линии до проспекта Большевиков. Итого работы охватят участок длиной в 6,6 км. На некоторых участках строители перекроют или ограничат движение любого транспорта.

- Ремонт стоимостью 455 миллионов рублей выполнит подрядная компания «ВАД». Старт работ назначен на 19 августа, - добавили в пресс-службе Смольного.

Итак, с 19 августа по 25 сентября движение ограничат на Октябрьской набережной от Финляндского п/п до улицы Крыленко, включая все перекрестки. С 3 по 25 сентября машины потеснятся на участке между улицами Крыленко и Народной, включая перекрестки. С 12 сентября по 10 октября ограничение движения будет от Народной улицы до проспекта Большевиков, также включая перекрестки.

Участки у Октябрьской набережной, где движение машин перекроют полностью, следующие: 13 сентября по Зольной улице, 20 сентября по улице Крыленко, с 30 сентября по 2 октября по улице Тельмана и улице Новоселов, С 3 октября по 14:00 4 октября по Народной улице, а также с 9 по 10 октября по Паткановской улице.