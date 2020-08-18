Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Петербуржец отсудил 200 тысяч рублей у Минфина РФ за уголовное преследование

Мужчину обвиняли в отмывании денег
Дмитрий РождественскийДмитрийРождественский
КомментироватьОставить комментарий
Петербуржец получил 200 тысяч компенсации морального вреда от РФ за уголовное преследование на протяжении больше 10 лет.

Петербуржец получил 200 тысяч компенсации морального вреда от РФ за уголовное преследование на протяжении больше 10 лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец через суд добился компенсации морального вреда от Минфина РФ за долгое уголовное преследование. В 2007 и 2009 годах мужчине предъявляли обвинение по статье за отмывание денег. И только в 2019-м Следком постановил прекратить преследование, поскольку в действиях петербуржца не нашли состава преступления. Мужчина наконец-то выдохнул и понял, что пора судиться.

- Истец сетовал на причиненные ему нравственные страдания. Также мужчина находился под подпиской о невыезде, из-за чего попал под различные ограничения. В связи с этим он просил взыскать с ответчика компенсацию причиненного морального вреда в размере 1,2 млн рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ответчик возражал против удовлетворения требований петербуржца, заявляя, что тот не доказал наличие моральных страданий, да и уголовное дело он получил обоснованно. Однако суд все же встал на сторону мужчины и постановил взыскать в его пользу 200 тысяч рублей.

ЧП