Петербуржец отсудил 200 тысяч рублей у Минфина РФ за уголовное преследование

Петербуржец получил 200 тысяч компенсации морального вреда от РФ за уголовное преследование на протяжении больше 10 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец через суд добился компенсации морального вреда от Минфина РФ за долгое уголовное преследование. В 2007 и 2009 годах мужчине предъявляли обвинение по статье за отмывание денег. И только в 2019-м Следком постановил прекратить преследование, поскольку в действиях петербуржца не нашли состава преступления. Мужчина наконец-то выдохнул и понял, что пора судиться.

- Истец сетовал на причиненные ему нравственные страдания. Также мужчина находился под подпиской о невыезде, из-за чего попал под различные ограничения. В связи с этим он просил взыскать с ответчика компенсацию причиненного морального вреда в размере 1,2 млн рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ответчик возражал против удовлетворения требований петербуржца, заявляя, что тот не доказал наличие моральных страданий, да и уголовное дело он получил обоснованно. Однако суд все же встал на сторону мужчины и постановил взыскать в его пользу 200 тысяч рублей.