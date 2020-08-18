Защитные маски появились на скульптурах ТЦ «Галерея»

На скульптуры в ТЦ "Галерея" надели маски. Фото: Анна СУХОДОЕВА

Журналистка «Комсомолки» заметила защитные маски на скульптурах при входе в ТЦ «Галерея». Похоже, сотрудники торгового центра захотели приодеть статуи, чтобы в очередной раз напомнить о важности соблюдения мер по коронавирусу. Тем более что в «Галерее» очень пристально следят за тем, носят ли посетители маски. Напомним, ранее оттуда жестко выволокли юную бунтарку из-за отсутствия средств защиты.

В таком случае и охранник на входе не нужен. Фото: Анна СУХОДОЕВА

- На скульптуры при входе в ТЦ надели маски. Смотрится вполне органично. Да и информация на огромном экране напоминает о важности соблюдения масочного режима, - передает корреспондент «КП-Петербург» с места.

Добавим, что во время начала пандемии маску надевали даже на Чижика-Пыжика. Однако делать подобное с памятником запрещено. Чижика тут же проверили сотрудники Жилкомсервиса. Однако маску уже как ветром сдуло.