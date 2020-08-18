Еще 70 тысяч нерасселенных коммуналок осталось в Санкт-Петербурге

Оставшиеся 70 тысяч коммуналок Санкт-Петербурга расселят в скором времени. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Смольном рассказали, что в Санкт-Петербурге не расселили еще примерно 70 тысяч коммунальных квартир. В связи с этим Жилком собирается ускорить решение наболевшего вопроса. Всего за период действия программы по расселению в городе стало меньше на 50 тысяч коммуналок.

18 августа еще 5 семьям выдали свидетельства о получении социальных выплат после прощания со своими каморками. Деньги можно потратить как на приобретение остальных комнат, так и на покупку или строительство отдельного жилья. Однако времени на долгие раздумья у семей нет.

- В 2020 году финансирование программы составило порядка 970 миллионов рублей. Социальные выплаты предоставили 770 семьям. Размер социальной выплаты на одного члена семьи составляет 593 тысяч рублей. Время на использование сертификата – ровно год, - сообщают в пресс-службе Жилкома.