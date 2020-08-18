Wizz Air перенесла запуск авиарейсов из Пулково в Европу

Wizz Аir отложила запуск рейсов из Санкт-Петербурга в пять городов Европы. Фото: Александр ГЛУЗ

Бюджетная авиакомпания Wizz Air, иначе – лоукостер, отложил запуск своих рейсов из Пулково в различные страны Европы. Петербуржцы ждали самолетов на середину сентября. Однако, судя по данным сервиса бронирования билетов, рейсы стартуют в промежуток с октября по декабрь.

- Ранее сообщалось, что авиакомпания 18-19 сентября запустит рейсы из аэропорта Пулково в австрийский Зальцбург, шведский Стокгольм, норвежский Осло, датский Копенгаген и мальтийскую Валлетту, - пишет «Мойка78».

Новое расписание европейских рейсов лоукостера следующее: первый рейс в Мальту назначен на 15 октября, в Копенгаген и Зальцбург – на 16 октября, а в Стокгольм и Осло – лишь на 15 декабря.

Напомним, венгерская компания собиралась возобновить полеты из Санкт-Петербурга в Лондон с 19 августа. Ранее лоукостер запустил четыре новых рейса в Европу, а именно в Бухарест, Софию, Вильнюс и Братиславу.