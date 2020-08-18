Все поликлиники Санкт-Петербурга станут «бережливыми» до конца 2020 года

До конца 2020 года все поликлиники Санкт-Петербурга перейдут на "бережливые" технологии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев пообещал, что до конца 2020 года все городские поликлиники перейдут на «бережливые» технологии. Благодаря этому медпомощь и оказание услуг для пациентов станет куда доступнее.

Преимуществ у «бережливых» медучреждений предостаточно, что уже успели заметить посетители всех детских поликлиник Северной столицы. Среди плюсов - эффективное управление потоками пациентов, а также недолгое ожидание в регистратуре и разнообразных кабинетов. В условиях пандемии коронавируса продуманная логистика и навигация в поликлиниках на вес золота и помогает свести к минимуму риск заражения инфекцией.

- В 2019 году во всех детских поликлиниках (коих 75 – Прим.Ред.) и в каждой третьей взрослой поликлинике внедрили «бережливые» технологии. В 2020 году к ним присоединятся еще 80 поликлиник для взрослого населения. Пропускная способность лечебных учреждений в итоге повысится в два раза, - рассказывают в пресс-службе Смольного.