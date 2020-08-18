«Зачистка» нелегальных торговцев прошла в Мурино

В Мурино прошли рейды по выявлению незаконной торговли. Фото: vk.com/patrulmurino

Очередную «зачистку» нелегальных торговцев устроили в Мурино силами местной администрации, которая заручилась поддержкой дружинников. Хитрые предприниматели действуют по проверенной методике, открывая на полюбившихся точках фруктовые «палатки на колесах», чтобы, в случае проблем, быстренько убрать все «добро» в машину и сбежать.

Торговцы реагировали на визит администрации по-разному, но скандалов не было. Фото: vk.com/patrulmurino

За 18 августа административные протоколы получили 8 незаконных торговцев с западного Мурино. Однако народные дружинники уверены, что мизерные штрафы никак не повлияют на горе-предпринимателей.

- Благодаря копеечным штрафам все эти точки, несомненно, откроются завтра. Любители поесть набравших в себя выхлопных газов персиков могут не переживать. Женщина, надеявшаяся купить фруктов в одном «пепелаце», доверительно сообщила, что моет их очень хорошо, и даже вымачивает в соде – лайфхак же? Лайфхак. Еще можно пройтись шкуркой и побрызгать хлоркой, - сетует группа «ДНД «Муринский патруль» во «Вконтакте».