На реке Карповке заметили нефтяные пятна

На Карповке заметили нефтяные пятна. Фото: vk.com/spb_today

Очередной инцидент с появлением масляных или нефтяных пятен на воде произошел в Санкт-Петербурге. На этот раз пострадала Карповка. Радужные разводы на поверхности реки утром 19 августа заметили спешившие на работу горожане.

- Река Карповка покрылась маслинной пленкой. Снято с Петропавловского моста, в створе проспекта Медиков, - написала в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» жительница города Екатерина.

Причины загрязнения реки пока неизвестны, однако пятно достаточно большое, так что им придется заниматься сотрудникам городского экологического центра.

Отметим, что от нефтяных пятен регулярно страдают крупные и мелкие водные артерии Петербурга. Только этим летом, сотрудниками предприятия «Пиларн» пришлось чистить поверхность Невы и Смоленки, а совсем недавно пятна замечали на Волковке и других реках Северной столицы.