Сроки съемок фильмов про Алису Фрейндлих и военных летчиц в Санкт-Петербурге продлены на полгода

Сроки сдачи фильмов, снимавшихся за бюджет Петербурга, сдвинули из-за коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга продлили сроки съемок так называемых национальных фильмов, работа над которыми частично финансировалась из городского бюджета. Документальную картину про Алису Фрейндлих, игровое кино про женщин-летчиц «Воздух» Алексея Германа-младшего и другие не успевают сделать из-за коронавируса.

- Фильмы, получившие финансовую поддержку из бюджета города, необходимо было выпустить до декабря 2020 года. Однако в связи со сложившейся эпидемической ситуацией был на длительное время приостановлен съемочный процесс, отложено проведение всероссийских и международных кинофестивалей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Новой датой, до которой, не нарушая условия получения субсидии, должны пройти премьерные показы, стало 1 июня 2021 года.

Отметим, что при помощи Петербурга снимаются 18 картин, в том «Ключ времени» Алексея Тельнова, а также фильмы о войне: «Трамвай идет на фронт», «Опасный фарватер», «Сухо. Неизвестная дорога жизни» и другие.