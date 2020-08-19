Метро «Новокрестовская» официально переименовали в «Зенит»

Метро "Новокрестовская" переименовали в "Зенит" и переоформят в цветах футбольной команды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станция метро «Новокрестовская» официально переименована в «Зенит». Об этом журналистам заявили в петербургском Комитете по транспорту. По словам чиновников, замена всех схем и указателей в подземке начнется уже в ближайшее время.

- Схемы в метро начнут менять с 20 августа. Станция откроется после ремонта уже с новым названием, но со старым дизайном. Заменят только табличку перед входом, - пишет газета «Петербургский дневник».

Интересно, что переименование совпало с первой домашней игрой «Зенита» в новом чемпионате России. 19 августа сине-бело-голубые примут московский ЦСКА и к этой дате обещали открыть станцию после ремонта, который по гарантии делал «Метрострой».

При этом, сразу после одного ремонта, фактически начнется другой, ведь отделку вестибюля будут менять на сине-бело-голубые цвета. Проект разработало московское архитектурное бюро Arch Group, а в новом дизайне станцию должны открыть через год - к играм футбольного чемпионата Европы.