За настройку роутера мошенник потребовал с 80-летнего пенсионера 125 тысяч рублей

Полицейские поймали мошенника, обманувшего пенсионера на 85 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Приморского района Петербурга задержали наглого мошенника, который на крупную сумму обманул 80-летнего пенсионера. Молодой мужчина представился компьютерным мастером и рассказал, что в квартире необходимо «перепрошить роутер», чтобы не пропал интернет.

В квартиру к потерпевшему пришел неизвестный, который представился Алексеем, мастером интернет-провайдера. Он установил на компьютер пенсионера программу и сообщил, что его услуги стоят 125 000 рублей. После того, как пожилой мужчина ответил, что у него есть только 85 тысяч, мужчина, взяв указанную сумму, с места происшествия скрылся, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После заявления пенсионера, полицейские взялись за поиски и 18 августа на Ланском шоссе задержали подозреваемого. «компьютерным мастером» оказался 24-летний житель Вологодской области.

Сейчас он находится под стражей, по статье «Мошенничество» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.